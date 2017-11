Les possesseurs d'Harmony Link vont recevoir un cadeau de la part de Logitech

Tous les utilisateurs d’Harmony Link vont recevoir des Harmony Hub de la part de Logitech. Cette décision a été prise cette semaine pour éviter notamment le mécontentement de certains utilisateurs de la télécommande universelle désuète.

C’est au mois d’août dernier que l’entreprise suisse Logitech a annoncé la fin programmée de la prise en charge de son Harmony Link. L’appareil qui permet de transformer une tablette ou un Smartphone en une télécommande universelle cessera de fonctionner après le 16 mars 2018. L’entreprise a cependant proposé d’offrir une réduction de 35 % sur le nouveau Harmony Hub de la marque à ceux qui disposent d’un Harmony Link sous garantie, après le contrecoup de ses clients. La dernière garantie de l’appareil a cependant expiré en 2016.

L’entreprise a une nouvelle fois décidé de revoir son offre pour proposer un remplacement pur et simple de tous les Harmony Link existants par un nouveau Harmony Hub de la marque. Les utilisateurs du dispositif de contrôle multimédia de Logitech vont ainsi recevoir un Harmony Hub gratuitement. Pour les autres, il faut débourser 129 euros pour disposer du boîtier et de l’application dédiée, compatible avec iOS et Android.