Noon dévoile ses interrupteurs intelligents

Noon vient compléter le système permettant aux utilisateurs de faire des économies d’énergie grâce à un nouvel interrupteur intelligent. Le nouveau gadget de la jeune Star-up propose un design raffiné, mais le prix de vente du produit pourrait bien être son principal défaut.

Un support intelligent

Le nouveau système d’éclairage de Noon comporte deux principaux éléments : un « commutateur d’extension » et un « Room Director ». Si le premier compartiment représente la partie ordinaire du dispositif, le second constitue sa partie intelligente. Le Room Director a en effet été conçu pour permettre à l’utilisateur de synchroniser le dispositif avec son Smartphone, par exemple. Il communique avec tous les « commutateurs d’extension » et une connexion Wi-Fi permet de le contrôler la lumière via son petit écran tactile OLED noir ou une technologie à l’image d’Alexa d’Amazon.

>>> Lire aussi LG veut révolutionner la photo en basse lumière

La conception s’inspire d’un hub et Noon espère se démarquer des autres constructeurs en proposant un support capable d’offrir les fonctionnalités intelligentes actuelles aux ampoules traditionnelles. Les inconvénients du système restent cependant son incapacité à allumer ou à éteindre des lumières individuelles, selon le site The Verge qui en a consacré un article. Outre son application limitée au contrôle d’un groupe de lumières, l’installation du dispositif coûte également très cher. Un Room Director est actuellement disponible pour 199,99 dollars sans les extensions supplémentaires de 99,99 dollars.