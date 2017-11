Pimax est en route pour un casque VR en 8K

La start-up Chinoise Pimax vient bouleverser le marché de la réalité virtuelle avec un nouveau prototype de casque VR doté d’un moniteur 8K. La campagne de levée de fonds de l’entreprise vient de se terminer et Pimax prévoit une première livraison au mois de janvier prochain.

Un projet en cours de développement

L’entreprise Pimax VR a été fondée, à Shanghai, en 2015. Pimax mise beaucoup sur les casques VR haut de gamme et une campagne de financement participatif de la start-up vient de prendre fin le 3 novembre dernier avec près de quatre millions de dollars de collecte. Le nouveau casque Pimax 8K est doté d’un double écran LCD 4 K, d’un champ de vision large et d’un angle de vue de 200 degrés. Le dispositif est prévu pour fonctionner sur la plateforme SteamVR de Valve et un prototype existerait en ce moment dans les laboratoires de l’entreprise.

Pimax 8K est plus performent que le HTC Vive ou l’Oculus Rift, selon le PDG de l’entreprise, Nordic Ren, qui vient d’accorder une entrevue à Techcrunch. Contrairement aux dispositifs proposés par Facebook, Google et Microsoft, le nouveau Pimax 8K peut en effet intégrer un tapis roulant omnidirectionnel, des gants « haptiques » et divers périphériques tout en proposant un affichage de qualité grâce à la carte graphique 1080.

L’entreprise doit cependant résoudre notamment le problème de la compatibilité des composants intégrés, du prix de l’unité et de la date de livraison exacte du Pimax 8K pour éviter le scandale de 2015 avec la société de casque VR, Fove.