Ce robot nettoie les toilettes à votre place

Une start-up israélienne vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter pour créer un modèle de robot nettoyeur de toilettes. Baptisé SpinX, le dispositif prétend être le seul robot automatique de son genre sur le marché.

Disponible pour 199 dollars

SpinX est capable de nettoyer à la fois la cuvette et le siège de toilette en 90 secondes. Le prototype élimine jusqu’à 99,9 % des bactéries du cabinet et le système utilisé peut être adapté à près de 98 % des modèles de cuvettes de toilette existantes. Selon Hila Ben-Amram, cofondatrice et chef de la direction de l’entreprise, l’appareil pèse près de 150 grammes et son installation est très facile puisqu’il remplace tout simplement l’abattant pour WC.

Le robot propose ces performances grâce à une brosse intégrée dans le couvercle du dispositif. Cette brosse est en effet actionnée par un moteur pour nettoyer toute la surface interne de la cuvette. Un capteur intelligent permet par ailleurs à SpinX de modéliser la forme de la cuvette afin d’optimiser le mouvement de la brosse. Outre la fonction de rinçage intelligent intégré, SpinX utilise également une dizaine de jets d’eau pour nettoyer le siège. Enfin, deux séchoirs proposent d’en éliminer l’humidité.

SpinX est maintenant disponible en précommande et la première livraison est prévue pour le mois de juillet 2018.