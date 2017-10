Ce hand spinner cache un téléphone

Après la petite toupie en or de 17 000 dollars ou la version hand spinner (controversée) de l'iPhone, il existe maintenant un gadget qui propose les vertus prétendument relaxantes du jouet best-seller du printemps sur un téléphone portable.

Un téléphone antistress ?

Conçu par Chilli’s International, le téléphone portable fidget est disponible depuis lundi 9 octobre dernier, selon le site The Verge. D’une forme assez petite, le téléphone est doté d’un écran de 1,4 pouce et de 32 Mo de mémoire de stockage extensible jusqu’à 8 Go à l’aide d’une carte microSD. Il intègre également une batterie amovible et une fonction Bluetooth. Disponible en six couleurs, il ne coûte que 20 dollars.

Si le prix est relativement abordable, le téléphone ne propose cependant pas d’applications d’autant que la taille de son écran offre peu de possibilités. Un navigateur web aux fonctionnalités très simples permet toutefois aux utilisateurs de profiter des avantages basiques d’Internet. Les utilisateurs pourront au moins tourner le téléphone à la manière d’un hand spinner pour (soi-disant) évacuer le stress.