Modobag : une valise pour vous transporter comme un scooter

La valise baptisée Modobag propose une nouvelle manière de voyager. Elle est conçue pour faciliter la mobilité des touristes, des entrepreneurs et des étudiants dans les aéroports grâce à son moteur électrique intégré.

Disponible sur le site Indiegogo

Le Modobag apparaît comme une valise d’une dimension d’environ 56 x 23 x 35,5 centimètres. Il peut supporter jusqu’à 118 kg de poids et son moteur électrique de 150 watts permet aux voyageurs de le conduire jusqu’à près de 13 km/h en vitesse de pointe. L’autonomie annoncée avoisine par ailleurs les 13 kilomètres avec une charge de 81 kg. Cela permet aux utilisateurs d’atteindre leurs destinations trois fois plus rapidement qu’en marchant, selon le site de l’entreprise.

>>> Lire aussi Cowarobot : la valise autonome qui vous suit partout

La valise motorisée, intelligente et connectée propose toutes ces performances notamment grâce à sa capacité de stockage d’une trentaine de litres, à sa batterie intégrée et à son système mécanique performant. Si la batterie du Modobag peut se charger en une heure, sa poignée de remorquage extensible et son châssis en aluminium léger devront en effet faciliter le transport et la conduite du dispositif. La valise intègre également deux ports de chargement USB et une jauge numérique de capacité de la batterie. Un système GPS embarqué permet par ailleurs à l’utilisateur de localiser la valise à l’aide de son Smartphone et éviter la perte des bagages.