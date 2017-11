Galaxy A5 2018 : les premières images d'une future pépite ?

Le Galaxy A5 pourrait avoir un écran 18:9 comme les S8 et Note 8.Un nouveau modèle de smartphone est apparu sur le site de Samsung. Repéré par le journaliste allemand Roland Quandt, il est nommé SM-A530N. Un nom de code derrière lequel pourrait se cacher la version 2018 du Galaxy A5.

Après une première version ratée en 2015, Samsung a su redresser la barre et a proposé coup sur coup des Galaxy A5 de qualité en 2016 et 2017, transformant ce produit milieu de gamme en valeur sûre.



L’édition 2018 est donc attendue avec impatience. Sa page dédiée sur le site de Samsung ne renvoie que son nom. Aucun visuel ou détail technique à se mettre sous la dent. Pour en savoir plus à son sujet, on ne peut que s’en remettre aux rumeurs, lesquelles évoquent tout d’abord une dalle 18:9, soit sans bords : l’écran Infinity. Une donnée décelée dans un récent test HTML 5 dans lequel cet hypothétique Galaxy A5 apparaît. Il y est flanqué d’une définition inattendue de 846 x 412 pixels. Loin des standards actuelles, elles cependant au ratio 18:9, ce qui fait sens avec l’ingénierie de Samsung.



A l’intérieur, on trouverait un processeur plus modeste que ceux des S8 et Note 8 : un Exynos 7885. Il serait couplé à 4 ou 6 Go de mémoire vive. L’espace de stockage intégré devrait s’établir entre 32 et 64 Go. Enfin, Samsung changerait aussi son module photo pour passer, éventuellement, sur un double capteur, mais tout ces éléments restent à confirmer.

>>> Guide d'achat : les meilleurs smartphones 2017 - Quel portable acheter ?