Galaxy Note 8 : une nouvelle photo en fuite

Une image de ce qui devrait être le cadre de l’écran du Galaxy Note 8 a fuité sur Internet. À son origine, on trouve le compte Twitter @UniverseIce.

Comme supposé, le Note 8 reprend les codes des S8, à savoir un écran incurvé, bord à bord et dépourvu de tout bouton en façade. En revanche, il sera un peu plus épais que ses congénères, afin de pouvoir embarquer le stylet propre à sa gamme. Ainsi, ses mensurations devraient être de 162,4 x 74,5 x 8,4 mm.

Le capteur d’empreintes se situerait quant à lui à l’arrière du smartphone, à côté du capteur photo. Selon les rumeurs, il offrirait une diagonale de 6,3 pouces avec un ratio de 18.5:9. Sa configuration embarquerait un Exynos 8895 (ou Snapdragon 835), 6 Go de mémoire vive ainsi qu’une batterie de 3300 mAh.



Prochain fleuron de Samsung, le Note 8 devrait être présenté lors de l’IFA 2017 qui se tiendra à Berlin, fin août. Ce serait aussi le smartphone le plus cher conçu par la marque coréenne. Son prix de lancement est estimé à plus de 1000 €.

