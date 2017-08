Galaxy Note 8 : ça y est, la photo officielle a déjà fuité

Un rendu destiné à la presse du Galaxy Note 8 est apparu sur la toile. A son origine, on retrouve Evan Blass (@evleaks sur Twitter), habitué des fuites et rumeurs souvent pertinentes.



C’est cette image que Samsung diffusera pour faire la première promotion de sa nouvelle phablette auprès des médias. On aurait préféré une vue de trois quarts, mais il faudra se contenter de la face avant de l’appareil, ce qui ne permet pas d’apprécier sa finesse. Néanmoins, on peut voir que Samsung poursuit sa logique d’écrans incurvés et bord à bord.



Rappelons que le Galaxy Note 8 doit être présenté à New York le 23 août prochain. Ses caractéristiques ne sont pas encore confirmées, mais il devrait arborer une dalle de 6,3 pouces en 2960 x 1440 pixels. Un affichage plus grand de 0,6 pouce par rapport au feu Galaxy Note 7. Sous celui-ci, on retrouverait le même processeur que les Galaxy S8, à savoir un Exynos 8895 (et un Snapdragon 835 pour la Chine et les USA). La quantité de mémoire vive serait augmentée comparée au S8, passant de 4 Go à 6 Go. Le stockage semble identique avec 64 Go disponibles et extensibles via microSD. Enfin, le Note 8 devrait être le premier smartphone Samsung à proposer un double capteur sur sa face arrière.



