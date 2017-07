Galaxy Note 8 : une version 128 Go ?

Samsung pourrait bien sortir le smartphone le plus cher de son histoire à en croire les rumeurs autour du Galaxy Note8. Selon une source anonyme citée par Phoneareana, le géant sud-coréen proposerait deux versions disposant d’une mémoire interne de 64 Go et de 128 Go. Avec un stockage interne aussi élevé, certains observateurs pensent que le Galaxy Note8 pourrait arriver sur les principaux marchés à plus de 1000€.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit encore de nouvelles rumeurs à prendre avec des pincettes. En outre, Samsung a été peu enclin à fragmenter ses offres. Le Galaxy Note 7 n’offrait qu’une version avec 64 Go de mémoire interne tout comme le Galaxy S8. Pour le modèle S8+, l’entreprise a réservé une configuration de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne dans quelques pays comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud.

Quant à la date de sortie, les prévisions divergent, mais l’appareil devrait arriver cet été ou à la rentrée scolaire. Si le site VentureBeat a parlé du mois de septembre, Reuters indique que le lancement serait prévu mi-août, lors d’un événement organisé par Samsung à New York.

