Galaxy Note 8 : une version plus abordable serait en préparation

Si le Galaxy Note 8 affiche un prix trop élevé pour certains fans de la marque, ces derniers seront heureux d’apprendre qu’une version moins chère serait en préparation. Le smartphone conserverait la plupart de ses spécificités, mais verra, par exemple, sa mémoire vive réduite.



Alors que Samsung a lancé le Galaxy Note 8 ce mercredi, le débat autour de son prix de vente continue. Le smartphone est en effet vendu à un peu plus de 1000 euros ce qui paraît exorbitant pour certains utilisateurs. C’est pourquoi l’agence de certification chinoise TENAA a demandé au fabricant chinois de fabriquer une version plus abordable de son terminal.



Ainsi, Samsung préparerait une autre version du Galaxy Note 8 quitte à sacrifier sa mémoire vive. Au lieu d’avoir 8 Go de RAM, la version plus abordable n’en proposerait que 4 Go. Elle serait ainsi moins chère d’environ 100 euros. Pour l’instant, on ignore encore si une telle version sera disponible dans d’autres marchés que le marché chinois. De son côté, Samsung ne s’est pas encore exprimé à ce sujet.

