Le Galaxy Note8 coûterait 999 euros et serait lancé en septembre

Alors qu'il ne devrait pas être lancé avant la rentrée, on sait déjà tout ou presque du nouveau Galaxy Note8. Le site VentureBeat vient d'obtenir toutes les informations concernant l'appareil de Samsung, qui succédera au tant décrié Note7 sorti l'an dernier.



Selon Evan Blass du site VentureBeat, le Galaxy S8 de Samsung devrait être dévoilé en septembre prochain. Prix de la bête ? 999 euros, soit 140 euros de plus que le Note8. On en connaît par ailleurs quasiment toutes les spécificités techniques : l'appareil serait équipé du même processeur que celui qui alimente actuellement les Galaxy S8 et S8+. Un Snapdragon 835 (ou un Exynos 8895 en fonction du pays dans lequel l'appareil est commercialisé). Et côté mémoire, il disposerait de 6 Go de RAM.



Autre grosse nouveauté : Samsung devrait intégrer un double capteur 12 Mpx à son smartphone. Côté affichage, l'appareil devrait profiter d'un écran 6,3" Super AMOLED et d'un ratio de 18,5:9 (il serait donc un tout petit peu plus grand que le S8+). La position du capteur d'empreinte, l'un des points noirs du S8, resterait quant à elle inchangée : à l'arrière, juste à côté des capteurs photo.



Le stylet S Pen devrait y gagner en fonctionnalités, et pourrait ainsi permettre la traduction d'une phrase complète. L'utilisateur pourrait également épingler des notes manuscrites via la fonction Always on Display de Samsung. Le dock Dex, compatible avec les S8 et S8+, serait également de la partie. Enfin, pour la partie logicielle, Samsung aurait également amélioré le multiécran.



Reste la question de l'autonomie : ce serait une batterie de 3300mAh qui devrait alimenter l'appareil. Batterie qui, on l'espère, ne devrait pas connaître les déboires du Galaxy Note7 (du moins, Samsung fait tout pour en ce moment). Enfin, le smartphone devrait se décliner en trois coloris : noir, bleu et or. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux mois pour le lancement officiel du Note8.