Le Galaxy Note 8 met une fessée à l'iPhone 7 Plus en photo

Nos collègues de la rédaction de Tom's Guide US ont eu l'opportunité de tester sous toutes les coutures le tout nouveau smartphone de Samsung : le Galaxy Note 8. Et parmi tous les tests qu'ils lui ont fait subir, il en est un qui est sans appel : son capteur photo est bien meilleur celui de l'iPhone 7 Plus, qui restait jusqu'à présent le mètre étalon.



Le Galaxy Note 8 est le premier modèle chez Samsung à disposer d'un double capteur photo à l'arrière, et pour une première tentative, il semble que ce soit une réussite. La rédaction de Tom's Guide a ainsi réalisé toute une série de clichés à l'aide de l'appareil, puis les a comparés à deux réalisés d'un iPhone 7 Plus.



1. Dans le premier cas, on voit clairement que l'iPhone 7 Plus est capable de flouter l'arrière-plan, afin de mettre en évidence le premier plan. Le résultat est certes très agréable, mais le smartphone d'Apple a tendance à flouter une partie de ce premier plan (dans le cas présent, la tige sur la partie droite de la fleur), et rendre l'arrière-plan difficilement discernable (ici, une fontaine d'eau). Ce qui n'est pas le cas du Galaxy Note 8 : même si l'arrière-plan est flouté, celui-ci reste parfaitement visible, tout comme la tige de droite de la fleur.



2. Lors d'une seconde séance photo effectuée dans Union Square, on voit clairement que le Note 8 profite d'une meilleure colorimétrie (le vert des arbres et plus riche) et d'un niveau de détails accru quand on agrandit un cliché. On notera cependant que les couleurs de l'iPhone 7 Plus sont généralement plus chaudes que celles du Note 8.



3. Dernier point, et qui manque à l'iPhone 7 Plus : les modes gros plan et grand-angle. Car lorsque l'on prend un cliché, il est possible d'effectuer une photo dans les deux modes simultanément. Là encore, voilà une fonctionnalité plutôt bienvenue et qui permet de choisir quel cliché garder.



Le Galaxy Note 8 pourrait donc bien devenir la nouvelle référence en matière de photophone. S'affichant au prix de 1009 euros, l'appareil est attendu pour le 15 septembre en France. En attendant un test complet de notre part, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre première prise en main de l'appareil.