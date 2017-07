Galaxy S8 Active : une fuite sur Amazon révèle son design

Une fuite vient de révéler le design de la nouvelle version du Samsung Galaxy S8. L’image a en effet été découverte sur le site de e-commerce Amazon. Samsung prépare depuis plusieurs mois une version renforcée de son dernier flagship. La compagnie avait accidentellement confirmé l’arrivée du nouveau smartphone en publiant des documents relatifs à ce modèle. Si ces documents ont depuis été supprimés, cette nouvelle fuite confirme l'arrivée très prochaine du S8 Active.

C'est un accessoiriste de Samsung qui propose sur Amazon des protections d’écran pour le Galaxy S8 Active. Or, ce smartphone n’a pas encore été officiellement présenté. L’accessoiriste met en avant une protection d’écran avec ce qui semble être un rendu de la nouvelle version du Galaxy S8. En ce qui concerne son design, le Galaxy S8 Active ne semble pas être doté d’un écran incurvé ce qui n’est pas surprenant pour un smartphone endurci. On note également l’absence du home bouton tout comme les Galaxy S8 et S8+.

Sur l’annonce Amazon, la protection d’écran est disponible dès le 1er août. Cet indice nous renseigne donc sur la date de lancement du Galaxy S8 Active. Samsung devrait en effet présenter son nouveau smartphone dans les prochains jours.



