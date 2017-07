Galaxy S8 / OnePlus 5 : c'est qui le meilleur ?

Le Samsung Galaxy S8 et le OnePlus 5 sont incontestablement les deux smartphones dont tous les fans d'Android parlent en ce moment. Processeur ultrapuissant, prise de vue inégalée, design à faire fondre n'importe quel utilisateur... Mais finalement, les deux appareils sont-ils si identiques ? Et lequel choisir ? Nous avons conçu un match entre les deux appareils et comme vous allez vous en rendre compte, chacun possède de nombreuses qualités, mais aussi quelques défauts.

>> Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année