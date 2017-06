[Soldes] Fnac : le Galaxy S8 à 609 € et le S8+ à 709 €

Amazon Italie propose actuellement les meilleurs prix sur les Galaxy S8 et S8+, respectivement affichés à 569 € et 664 €. Néanmoins, ceux qui ne souhaitent pas acheter leur smartphone sur un site étranger seront contents d'apprendre que la Fnac fait actuellement une vente flash sur ces mêmes smartphones. Jusqu’à ce soir minuit, ils sont ainsi affichés à 609 € et 709 €, en trois coloris chacun.

Les deux Galaxy S8 sont tout bonnement les meilleurs smartphones sous Android du moment. Leurs grands écrans sans bords, leur puissance, leur design général, tout en eux est destiné à attiser le désir des consommateurs.

Un écran plus large et un capteur d’empreintes placé différemment, voici les deux points qui diffèrent entre ces deux modèles. Pour le reste, il disposent des mêmes compétences, à savoir une dalle bord à bord incurvée ou encore une définition de 2960 x 1440 pixels qui dispense un affichage magnifique.

Sous le capot, on découvre une Snapdragon 835, un processeur à huit cœurs survolté et accompagné de 4 Go de mémoire. Les S8 sont également dotés de deux capteurs photo de 8 et 12 mégapixels, respectivement placés à l'avant et à l'arrière. Les performances photo sont parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle. Enfin, S8 et S8+ sont étanches et donc de bons compagnons au bord de la piscine.

