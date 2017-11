Galaxy S9 mini : un S9 borderless de moins de 5 pouces ?

Galaxy S8 ActiveHaut de gamme de Samsung pour 2018, le Galaxy S9 ne se déclinerait pas en deux, mais en trois versions. L’occasion pour le constructeur sud-coréen de relancer son modèle « mini ».

Sorti en 2014, le Galaxy S5 est le dernier smartphone de la marque à avoir eu droit à une édition mini, plus compacte, mais tout aussi puissante que le modèle original.



D’après une source anonyme de Business Korea, Samsung semblerait vouloir ressusciter ce format sur son Galaxy S9, lequel est attendu pour février 2018. On le trouverait alors aux côtés des S9 et S9+.

Il en reprendrait les caractéristiques techniques, ou tout du moins la configuration. D’extérieur, il serait en revanche beaucoup plus compact. Business Korea parle d’une diagonale de dalle inférieure à 5 pouces. Néanmoins, il disposerait d’un écran Infinity, la dénomination de Samsung pour l’écran incurvé sans bords, à l’instar des actuels S8 et Note 8.



Une technique qui permettrait au constructeur de proposer un affichage confortable sans pour autant être encombrant. S’il est bien conçu de cette manière, le S9 mini devrait approcher des mensurations d’un smartphone classique de 4,5 pouces.

