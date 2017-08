Samsung Galaxy S9 pourrait embarquer une puce Snapdragon 845

Samsung vient à peine de lancer le Galaxy Note 8 que l’on entend déjà parler du Galaxy S9. Le smartphone qui devrait sortir en 2019, n’a pas encore été officiellement annoncé que des rumeurs circulent déjà. D’après XDA, le Samsung Galaxy S9 sera équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 845.



Dans un rapport publié par XDA, de nombreux détails ont été révélés concernant le Galaxy S9. Le smartphone sera par exemple doté du successeur de la puce Snapdragon 835 sortie tout juste cette année par Qualcomm. On apprend même que Samsung sera le premier fabricantà lancer un smartphone avec une puce Snapdragon 845.



Par ailleurs, il est également annoncé que le Galaxy S9 sera équipé d’Android 8.0, ce qui n’a à vrai dire rien de surprenant. Il disposerait également d’un écran borderless AMOLED de 2960 x 1440 pixels, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.



Toutefois, au risque de décevoir certains fans, Samsung ne semble pas prêt à installer le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran mais au centre à l’arrière du téléphone.

>>>>>>>>> Lire aussi : Galaxy Note 8 : une version plus abordable serait en préparation