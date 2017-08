Le Galaxy S9 étrennerait le Snapdragon 845

Galaxy Note 8Maintenant que le Galaxy Note 8 a été officialisé, les rumeurs s’en retournent au prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le présumé Galaxy S9, lequel est pressenti pour sortir mi-2018.

Le site xda-developers.com assure avoir obtenu d’une de ses sources quelques caractéristiques d’un smartphone connu sous le nom de code SM-G960 et qui ne serait autre que le Galaxy S9.

Naturellement, avec la récente annonce d’Android 8.0 Oreo, ce S9 fonctionnera sous cette dernière version du système mobile de Google. Samsung y apposerait sa surcouche, le Samsung Experience UI qui passerait en version 9.0 pour l’occasion.



Le design de l’appareil ne changerait pas ou peu par rapport au Galaxy S8. Il disposerait d’un même affichage Infinity Display (bord à bord) au format 18.5:9. Seul le capteur d’empreinte pourrait trouver une place plus centrale sur la face arrière.



Samsung donnerait, en revanche, un coup de fouet à la configuration interne, installant un Snapdragon 845. Ce processeur, Qualcomm devrait le présenter avant la fin de l’année. Samsung serait chargé de sa production et s’en réserverait la primeur pour son Galaxy S9. Mais l’évolution s’arrêterait là puisque sont évoqués 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, soit les caractéristiques actuelles du Galaxy S8.

