Il transforme sa Game Boy advance SP en dock pour la Switch

Le dock de la Nintendo Switch attire visiblement l’attention des accessoiristes comme Nyko, mais également de certains bricoleurs qui préfèrent lui trouver d’autres alternatives. C’est le cas d’Alexander Blake dont l’invention a fait le tour du web depuis imgur. Ce dernier a conçu un dock pour la Switch en utilisant sa vielle Game Boy advance SP.

L’idée a germé quand il a remarqué que l’Advance SP pouvait contenir le circuit imprimé du dock de la Nintendo Switch. Après quelques bricolages, Alexander Blake a réussi à reproduire toutes les fonctionnalités du dock sur la console de jeux portable des années 2003. On retrouve un port USB, pour la recharge des Joy-Con et une prise HDMI pour l’affichage sur un téléviseur. Même si la finition reste sommaire, le gadget s’illustre par son côté portable et il ne raye pas l’écran de la tablette.

Ce n’est pas la première fois qu’Alexander Blake s’essaie à ce genre de bricolage. Son compte Instagram présente notamment des idées de personnalisation pour différents produits de Nintendo. Il y propose des manettes et des contrôleurs aux couleurs Pokémons.

> > > Lire aussi Nintendo Switch : une mise à jour vous aide a retrouver vos Joy-Con