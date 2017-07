Game of Thrones : une animation de fan en attendant la saison 7

Game of Thrones : animation en sable

La septième et pénultième saison de Game of Thrones n’est plus qu’à deux semaines de faire sa grande arrivée sur nos écrans, après avoir été retardée par HBO. Les fans qui n’en peuvent plus d’attendre s’occupent donc comme ils le peuvent, et notamment en réalisant des oeuvres d’art plus ou moins réussi autour de l’univers de la saga. C’est le cas de l’artiste polonaise Tetiana Galitsyna, qui a réalisé une animation montrant les différents personnages de la série à partir de dessins dans du sable.

L’animation nous montre la réalisation des différents portraits et de certains des personnages et lieux clés qui devraient apparaître dans la saison 7 de Game of Thrones, alors que l’histoire approche lentement mais sûrement de son dénouement. De Jon Snow aux Lannister en passant par le Roi de la Nuit qui dirige les marcheurs blancs, la vidéo de deux minutes effectue une petite piqûre de rappel des événements à suivre prochainement.

Rappelons que la saison 7 de Game of Thrones commencera sa diffusion à partir du 17 juillet prochain, mais que le format classique sera cette fois raccourci à 7 épisodes.



>>> Lire : Game of Thrones : découvrez le nouveau trailer de la saison 7