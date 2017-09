Game of Thrones : le combat entre Brienne et Arya décrypté en vidéo

Le combat entre Arya et Brienne était probablement l’une des scènes de combat les plus impressionnantes de la dernière saison de Game of Thrones. Ce lundi, la chaîne YouTube officielle de la série a décidé d’en dévoiler les coulisses.

La saison 7 de Game of Thrones, diffusée du 16 juillet au 27 août, a permis aux spectateurs d’assister à de nombreuses retrouvailles. Qu’il s’agisse de Podrick et Tyrion, de Jon et Theon, de Sansa et Bran, ou de Brienne et Arya. Les deux femmes sont parmi les plus farouches guerrières de Westeros et, si elles s’étaient déjà croisées dans l’épisode final de la saison 4, elles ne s’étaient alors pas affrontées. Ce fut désormais chose faite, lors d’un combat d’exhibition dans le quatrième épisode de la saison 7.

Derrière cet affrontement, deux combattantes au style très différent, entre la force brute de Brienne et l’agilité d’Arya, formée par les assassins de Braavos, mais également deux carrures bien distinctes. « Dans un combat, il y a bien plus que de la chorégraphie. Chaque mouvement dit quelque chose du personnage. Ça raconte l’histoire de ces deux guerrières très différentes », explique l’actrice Gwendoline Christie. Pour tourner la scène, la production de Game of Thrones a dû faire appel à des doublures dont les visages ont été remplacés par ceux de Maisie Williams pour Arya Stark, et Gwendoline Christie pour Brienne de Tarth.

La saison 7 de Game of Thrones est terminée depuis le 27 août dernier. Elle est toujours disponible en rattrapage sur le service OCS Go d’Orange pour les abonnés. La huitième et ultime saison de la série devrait quant à elle être diffusée entre la fin de l’année prochaine et le début de 2019.