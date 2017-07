Game of Thrones : un chatbot vous dit qui est mort ou encore en vie

Alors que la saison 7 de Game of Thrones s'approche à grands pas, il est temps de se remettre dans le bain et de se rappeler le destin de tous les personnages. Pour cela, l’agence londonienne Catch a développé un chatbot sur Facebook permettant de savoir qui est mort, qui est vivant ou qui est l’enfant de qui.

C’est le 17 juillet que débutera la prochaine saison de Game of Thrones. Une saison qui arrivera quelques mois plus tard que les précédentes, généralement lancées durant le mois d’avril. En un an d’absence, les spectateurs ont eu le temps d’oublier quels personnages étaient encore en vie, qui était l’enfant de qui ou même à quelle maison appartient tel ou tel personnage.

Pour rafraîchir la mémoire des spectateurs à moins de deux semaines de la nouvelle saison, l’agence créative britannique Catch a développé un robot conversationnel sur Facebook Messenger. Celui-ci permet de poser des questions simples comme « Qui est Daenerys ? », « Est-ce que Lyanna Mormont est toujours en vie ? » ou même des questions plus complexes, comme « qui sont les parents de Jon Snow ? ». Principale limitation du bot, il ne fonctionne qu’en anglais, mais suggère tout de même de cliquer sur différentes propositions comme « maison », « acteur », « mort ou vivant » à chaque fois que l’on mentionne un personnage. Un bon moyen de se mettre à jour sur les personnages principaux comme secondaires de la série avant sa reprise.

La saison 7 de Game of Thrones sera lancée le 17 juillet prochain aux États-Unis. Elle comptera sept épisodes qui seront diffusés en France sur OCS City, en direct de la diffusion américaine, puis en rattrapage dès le lundi soir.