Game of Thrones achète des tapis Ikea pour en faire des costumes

La série TV, Game of Thrones, est très suivie, mais elle reste également parmi l’une des plus chères à produire dans l’histoire du petit écran. Une saison revient à plus de 10 millions de dollars par épisode. En plus des cachets des acteurs ou de l’équipement, les costumes demandent également d’importantes ressources financières loin de satisfaire l’équipe responsable, constituée de 80 à 100 personnes. « Le budget est le même chaque année, indépendamment de ce que nous filmons, mais ça ne suffit jamais », explique Michele Clapton, costumière en chef de Game of Thrones récompensée par trois Emmy Awards pour son travail.

L’équipe doit ainsi rivaliser d’ingéniosité pour mener à bien sa mission. Les capes de la Garde de Nuit, chargée de protéger la grande forteresse contre les menaces externes, sont notamment fabriquées à partir de tapis IKEA selon Michele Clapton. Cependant, ils ont été retravaillés pour mieux se fondre dans le décor. Les tapis ont été teints, déchirés et traités afin de reproduire un vrai vêtement médiéval. La jeune femme trouve ainsi de nouvelles idées pour porter l’univers des livres de George R. R. Martin à l’écran. Elle se livre davantage sur sa création dans cette interview accordée au Getty Museum de Los Angeles.