Game of Thrones : une nouvelle exposition se lance autour de la série culte

Après une première exposition itinérante qui a circulé à travers le monde en 2015, une nouvelle exposition Game of Thrones commencera à partir de la fin du mois d’octobre, d’abord en Espagne.

Au total, ce sont près de 1000 mètres carrés d’installation qui sont prévues autour de la série phare de HBO dans la nouvelle exposition Game of Thrones. Baptisée The Touring Exhibition, elle intégrera de nombreux costumes, accessoires, armes et armures utilisés dans la série, comme pour la précédente exposition, mais également plusieurs espaces thématiques en fonction des lieux les plus emblématiques de la série. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir des espaces liés au Nord, à la Route Royale, à Port-Réal, à Chateaunoir, à Mereen ou à la salle du Trône de Fer.

Cette exposition organisée par GES Events ne sera cependant pas la première exposition itinérante autour de Game of Thrones. En 2015, une première exposition passait ainsi au musée du Louvre à Paris et permettait déjà de découvrir des costumes ou des accessoires de la série, ainsi que plusieurs animations en réalité virtuelle.

Pour son inauguration, Game of Thrones the Touring Exhibition ouvrira ses portes le 28 octobre à Barcelone. HBO et GES ont annoncé que par la suite, elle circulerait par la suite en Europe, avec d’autres villes annoncées « prochainement ». On ignore encore si elle fera un arrêt en France durant cette période et, si oui, dans quelle ville.