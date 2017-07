Game of Thrones : un fan-film raconte la chute de Valyria

À une semaine du lancement de la saison 7 de Game of Thrones, un réalisateur a mis en ligne un court-métrage animé racontant un événement qui s’est déroulé plusieurs siècles avant le début de la série.

Le monde de Game of Thrones est vaste. Si les spectateurs connaissent surtout le continent de Westeros, ils ont également pu entendre à plusieurs reprises le nom de Valyria. Dans l’univers de la série, il s’agit d’une cité dont est originaire la maison Targaryen qui a régné sur les Sept Couronnes des siècles durant. Seulement, il y a plusieurs siècles, la civilisation valyrienne a été ravagée par une catastrophe dont on ignore tout ou presque. On sait seulement que ce fléau a détruit la plupart des maisons valyriennes à l’exception des Targaryen, qui avaient établi une colonie à Peyredragon, au large de Westeros.



C’est justement ce fléau de Valyria qu’a voulu raconter le réalisateur Patrick McCarthy. Ce dimanche, il a mis en ligne un pilote d’une série animée baptisée Doom of Valyria. Celui-ci raconte d’abord les origines des citoyens de Valyria, un peuple de bergers qui a acquis le pouvoir de contrôler les dragons pour résister à l’emprise de l’empire ghiscari.

La saison 7 de Game of Thrones commencera dans une semaine. Le premier épisode sera diffusé en direct des États-Unis sur OCS City dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h du matin. Par la suite, tous les épisodes seront disponibles en catch up sur OCS Go.