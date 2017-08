Game of Thrones : le scénario du prochain épisode a été piraté

Après les leaks de plusieurs épisodes avant même leur diffusion les années précédentes, HBO fait face à un nouveau problème de piratage. Le scénario du prochain épisode de Game of Thrones, ainsi que les épisodes complets d’autres séries, auraient été piratés sur les serveurs de la chaîne américaine.

>>> Game of Thrones : 10 théories pour la prochaine saison

Selon les informations du site Entertainment Weekly, la chaîne américaine HBO, qui diffusé Game of Thrones aux États-Unis, doit faire face à un problème majeur de sécurité informatique. En effet, le site Internet a révélé que des pirates avaient pu rentrer à l’intérieur du système informatique de la chaîne pour dérober le scénario du quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, qui ne sera diffusé que dimanche prochain. « HBO a récemment subi une attaque informatique, qui a eu pour conséquence le vol d’informations propriétaire. Nous avons immédiatement lancé une enquête sur cet incident et travaillons avec les forces de l’ordre et une entreprise de cybersécurité. La protection de nos données est une priorité chez HBO et nous prenons au sérieux notre responsabilité de les protéger », a réagi la chaîne dans un communiqué.

Outre le scénario du prochain épisode de Game of Thrones, ce sont au total 1,5 téraoctet de données qui ont été dérobées, parmi lesquels les prochains épisodes des séries Ballers et Room 104, qui ont été rendus disponibles sur des services de téléchargement illégal.

Ce n’est pas la première fois que HBO fait face à un piratage pour s’emparer de données relatives à sa série phare. Déjà il y a deux ans, quatre épisodes avaient été piratés avant d’être mis en ligne par des hackers avant même le lancement de la saison 5. Il s’agissait alors de copies destinées aux critiques de séries TV. Dès lors, la chaîne avait arrêté d’envoyer des épisodes avant leur diffusion, afin de s’assurer qu’ils ne seraient pas piratés. Une mesure qui, semble-t-il, n’a pas suffi, puisque l’intrigue du prochain épisode est maintenant dans la nature.