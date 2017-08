Game of Thrones : quatre personnes arrêtées en Inde pour le piratage d'un épisode

Il y a un peu plus d’une semaine, l’épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones se retrouvait dans la nature, téléchargeable avant même sa diffusion sur HBO. Les autorités indiennes ont finalement arrêté quatre personnes ce lundi.

Alors que HBO est actuellement en proie à un groupe de hackers qui cherche à faire chanter la chaîne, le diffuseur de Game of Thrones est attaqué sur tous les fronts. Il y a près de deux semaines, le quatrième épisode de la saison 7, baptisé « The Spoils of War », se retrouvait en téléchargement illégal en version SD avant même qu’il ne soit diffusé à la télévision. Si l’on a d’abord cru que l’épisode avait été divulgué par les hackers de HBO, on a finalement réalisé qu’il s’agissait en fait d’une version destinée à un diffuseur étranger. Ceux-ci ont en effet accès aux épisodes avant qu’ils ne soient programmés, afin de pouvoir eux-mêmes les diffuser en direct des États-Unis, comme c’est le cas pour OCS City en France.

Ce lundi, l’AFP a révélé que quatre personnes avaient été arrêtées en Inde pour avoir mis l’épisode en téléchargement illégal. « L’affaire a été gérée par une entreprise de Bombay responsable du stockage et de la diffusion des épisodes pour une application », explique l’AFP : « Les quatre personnes arrêtées étaient des employés de l’entreprise qui disposaient d’autorisations pour avoir accès aux épisodes ». Les personnes interpelées pourraient être détenues jusqu’au 21 août, le temps de l’enquête.

Outre cette diffusion du quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, HBO a également été piraté ces dernières semaines. Au total, 1,5 téraoctet de données aurait été récupéré sur les serveurs privés de la chaîne. En plus de certains épisodes de séries à venir, les hackers auraient également eu accès à la correspondance privée de cadres de HBO.