Game of Thrones : plusieurs fins seront tournées pour préserver le mystère

Tandis que l’ultime saison de Game of Thrones est attendue pour la fin de l’année 2018 ou le début de 2019, on en sait plus sur les tout derniers épisodes de la série phare de HBO. Selon le président des programmes de HBO, plusieurs fins seraient tournées.

>>> Game of Thrones : la saison 8, c’est pour quand ?

C’est dans un peu plus d’un an que l’on connaîtra la fin de Game of Thrones. La dernière saison de la série devrait en effet être diffusée à la fin de 2018, ou au début de 2019, avec un tournage qui commencera dès le mois prochain. Comme l’a indiqué la semaine dernière Casey Bloys, président des programmes de la chaîne HBO, au Bethlehem’s Moravian College, plusieurs fins de la saison 8 devraient être tournées : « Je sais que pour Game of Thrones, la toute fin, ils vont tourner plusieurs versions pour que personne ne sache vraiment ce qu’il se passe. On doit faire ça pour une série longue. Parce que lorsque l'on tourne, les gens le savent, donc ils vont tourner plusieurs versions afin qu’il n’y ait aucune réponse définitive avant la fin ».



Il faut dire que pour la saison 7, diffusée cet été, de nombreux leaks avaient été publiés dans les mois précédents. On savait ainsi d’ores et déjà que Jon Snow rencontrerait Daenerys Targaryen ou qu’Arya Stark retrouverait son frère Bran. En tournant plusieurs fins possibles, les scénaristes Dan Weiss et David Benioff s’assurent ainsi qu’aucune information ne soit prise trop au sérieux avant la fin de la saison 8, les internautes étant incapables de savoir si la scène sera conservée ou s’il s’agit d’un simple leurre.



Cependant, l’ajout de plusieurs fausses scènes au planning de production devrait également allonger la durée du tournage. Si l’on s’attendait jusque-là à une diffusion de la saison 8 de Game of Thrones fin 2018, il est possible que l’ajout de ces leurres repousse encore la diffusion au début de l’année 2019.