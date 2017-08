Game of Thrones S07E04 : un nouveau record d'audience pour HBO

Tous les ans, c’est la même histoire. La série phare de HBO, Game of Thrones, fait tomber, saison après saison, tous les précédents records d’audience. Dimanche dernier, ce sont ainsi 10,2 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur téléviseur pour le quatrième épisode de la saison 7.

Ils étaient 7,1 millions de spectateurs en 2014 pour le final de la saison 4, 8,9 millions l’an dernier pour celui de la saison 6, 10,1 millions au début du mois de juillet pour le premier épisode de la saison 7, et désormais 10,2 millions pour le quatrième épisode. La chaîne américaine HBO a en effet annoncé ce mardi un nouveau record d’audience pour sa série Game of Thrones dimanche dernier. Ce quatrième épisode de la saison 7, qui est pourtant apparu quelques jours auparavant en téléchargement illégal, a ainsi fixé le nouveau record d’audience de la chaîne cryptée.

Comme le note le site Vulture, ce chiffre de 10,2 millions de téléspectateurs ne prend en compte que ceux ayant regardé la série sur le câble, sans même compter les utilisateurs des services numériques HBO Go et HBO Now.

Comme tous les ans, le point d’orgue devrait cependant arriver au cours des trois prochains épisodes, d’ici la fin de la saison. Il y a fort à parier que ce nombre de 10,2 millions de spectateurs en direct tombe ainsi d’ici la fin du mois d’août. Avec de telles audiences, malgré des records de téléchargement illégal, on comprend aisément pourquoi HBO souhaiterait étendre cet univers après la fin de la série, grâce à cinq projets de spin off.