Game of Thrones : la saison 8 devrait compter six épisodes de 80 minutes

Alors que l’on connaît depuis quelques semaines la durée de chaque épisode de la prochaine saison de Game of Thrones, il semblerait que la dernière, prévue pour l’an prochain, soit particulièrement longue.

Après les sept épisodes de la prochaine saison, qui débutera le 16 juillet, la dernière saison ne comptera que six épisodes, contre dix pour chacune des six saisons précédentes. De quoi laisser craindre pour les spectateurs moins de rebondissements, d’éléments dramatiques et d’intrigues. Cependant, à en croire la compositrice Paula Fairfield, ce nombre d’épisodes moindre pourrait être équilibré par une durée accrue de chaque épisode.

Alors que la saison 7 comptera en moyenne 63 minutes par épisode, la saison 8 devrait monter cette durée à 80 minutes, soit 1h20 selon la compositrice Paula Fairfield ce week-end à l’occasion de la convention Con of Thrones, comme la rapporté le site du magazine Vanity Fair.

Il y a quelques mois, des rumeurs faisaient part de négociations intenses entre les créateurs de la série, David Benioff et Dan Weiss, et la chaîne HBO, pour augmenter le nombre d’épisodes de cette dernière saison. Il semblerait donc qu’ils soient tombés sur un compromis en permettant aux scénaristes de raconter davantage de choses avec des épisodes plus longs. En comptant six épisodes de 80 minutes, soit un total de 480 minutes, c’est en fait comme si les scénaristes disposaient de huit épisodes d’une heure pour raconter leur histoire.

Le premier épisode de la septième saison de Game of Thrones sera diffusé dans la nuit du 16 au 17 juillet. Il sera accessible en France en direct de la diffusion américaine sur la chaîne OCS City qui le proposera par la suite en rattrapage.