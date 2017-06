La série Game of Thrones n’a pas encore connu sa conclusion sur HBO, mais la chaîne a déjà commencé à travailler sur les éventuelles séries dérivées qu’elle donnerait à sa série phare. Selon l’auteur George R.R. Martin, qui a été impliqué dans la production de la série jusqu’à maintenant, les différents projets qui avaient été proposés récemment « avancent à leur rythme » et pourraient bientôt être mis en production.

HBO avait annoncé le mois dernier que la chaîne prévoyait de produire non pas un, mais cinq spin off éventuels de sa série à succès Game of Thrones. C’est George R.R. Martin lui-même qui en parlait sur son site, indiquant que si ces histoires se passeraient dans le même univers, elles présenteraient des époques et des personnages différents de ceux que nous connaissons. Dans un billet plus récent, il indique donc que « les cinq séries à suivre avancent chacune à leur rythme », indiquant que pour l’heure, les cinq projets annoncés initialement ont été maintenus.

Rappelons que chacun de ces projets impliquera une équipe différente, et se chargera de raconter la genèse de l’histoire de Westeros. Reste à savoir quand de telles séries pourraient être un jour diffusées à la télévision, d’autant que HBO a déjà laissé entendre que la huitième et dernière saison de Game of Thrones, initialement prévue pour l’été 2018, pourrait être repoussée à 2019 malgré sa durée réduite à six épisodes. Quant à George R.R. Martin, il en a profité pour annoncer ses futurs projets, notamment la production de trois séries autour de son autre roman populaire, Wild Cards, ainsi que « d’autres projets pour la TV dont je ne peux pas parler pour l’instant ».



