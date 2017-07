Game of Thrones : le directeur des programmes de HBO en dit plus sur les spins off

Alors que la saison 7 de Game of Thrones est toujours en cours de diffusion, la production a donné quelques informations sur l’avenir de la série, ainsi que sur les prochains spins off.

Comme tous les ans, les critiques américains de séries TV ont eu l’occasion de rencontrer le président des programmes de HBO, Casey Bloys. Une rencontre qui tombe à pic cette année, en pleine diffusion de la saison 7 de Game of Thrones. Le responsable de la chaîne cryptée a donc logiquement donné quelques informations sur la prochaine saison de la série phare de la chaîne, qui sera la dernière, mais également sur les cinq spins off en préparation.

Tandis que la saison 7 est diffusée en plein été, contrairement aux saisons précédentes qui l’étaient au printemps, on devrait attendre encore davantage pour la saison 8 comme l’a révélé Casey Bloys : « J’imagine qu’il faudra au moins un an avant que vous ne puissiez la voir ». Il a cependant refusé de confirmer les informations selon lesquelles la prochaine saison pourrait être diffusée en 2019. Cette huitième et dernière saison sera composée, comme prévu, de six épisodes, déjà écrits par David Benioff et Dan Weiss.

Plus étrangement, Casey Bloys a démenti les informations publiées par George R. R. Martin lui-même au sujet d’un cinquième projet de spin off et ne parle que de quatre projets de séries liées à Game of Thrones : « Nous n’avons pas annoncé le cinquième […] Il y en a quatre encore en développement ». Concernant le contenu de ces séries, le responsable des programmes n’a pas donné d’informations. Tout juste sait-on qu’aucun des personnages apparaissant dans Game of Thrones ne sera présent dans ces projets, ce qui semble mettre de côté la Rébellion de Robert Baratheon, Duncan et l’œuf, ou la Rébellion Feunoyr. Enfin, Casey Bloys a indiqué que, s’ils devaient être diffusés, ces spin-off ne le seraient qu’à la suite de la saison 8 de Game of Thrones : « La principale priorité reste la saison finale de Game of Thrones, je ne veux rien faire avec un spin-off qui puisse nous distraire de cela ».

La saison 7 de Game of Thrones est en cours de diffusion. Tous les épisodes sont disponibles sur OCS City en direct des États-Unis, puis en rattrapage sur le service OCS Go.