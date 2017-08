Game of Thrones : quand nos théories tombent à l'eau...

Tandis que la saison 7 de Game of Thrones vient tout juste de se terminer, il est temps de faire le bilan sur nos prédictions. Nous avions en effet théorisé quinze événements ou révélations qui pourraient avoir lieu au cours des sept épisodes. Alors, sur l’ensemble, combien se sont véritablement promis ? Et les autres peuvent-ils toujours arriver au cours de l’ultime saison 8 ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide fait le point sur les principales théories de Game of Thrones.

>>> Game of Throne saison 7 : on s'est planté et on assume !