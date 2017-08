Game of Thrones : la saison 8, c’est pour quand ?

Alors que la saison 7 de Game of Thrones vient tout juste de se terminer, les fans les plus impatients attendent de pied ferme la huitième et ultime saison de la série. Néanmoins, il y a de fortes chances que celle-ci se fasse attendre longtemps, potentiellement jusqu’en 2019.

De nombreux indices laissent entrevoir que la dernière saison de Game of Thrones ne serait pas diffusée par HBO avant la fin de l’année 2018. C’est déjà ce que laissait entendre Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, en juin dernier. Interrogé par le magazine Entertainment Weekly quant à savoir si la dernière saison pourrait être diffusée « en 2018 et/ou 2019 » selon les besoins des scénaristes, il a confirmé : « Oui. Ils doivent écrire les épisodes et fixer le calendrier de production. On en saura davantage quand on avancera dans l’écriture ».

Par ailleurs, on a appris il y a quelques jours que le tournage de la saison 8 débuterait en octobre prochain, comme l’a indiqué le comédien Nikolaj Coster-Waldau au site Collider. Dès lors, si le début de tournage de la saison 7 avait commencé en août 2016 pour une diffusion en juillet 2016, soit 11 mois plus tard, il est probable qu’un tournage en octobre 2017 de la saison 8 amène à une diffusion au plus tôt en septembre 2018.

Au plus tôt, parce que si la saison 8 contiendra un épisode de moins que la septième, ceux-ci devraient cependant être bien plus longs, avec une moyenne de 80 minutes par épisode, soit un total de 480 minutes, contre 440 pour la durée totale de la saison 7. Dès lors, le tournage pourrait durer plus longtemps pour l’ultime saison. C’est également sans compter sur les enjeux qui vont se nouer, avec potentiellement davantage de fantastiques, de combats, de batailles, de créatures et donc d’effets spéciaux. Là aussi, la post-production de l’ultime saison pourrait donc être bien plus longue que pour les saisons précédentes.

Dans tous les cas, mieux ne vaut donc pas tabler sur une diffusion de la saison 8 de Game of Thrones durant l’été, et l’attendre pour la fin d’année 2018. Au moins comme ça, il y a peu de risque d’être déçu.