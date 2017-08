Game of Thrones : encore un record d'audience historique pour HBO !

Décidément, les records n’arrêtent pas de tomber pour Game of Thrones. Alors que l’épisode 4 de la saison 7 avait déjà battu le record historique d’audience de la chaîne HBO, le final a fait encore mieux.

>>> Game of Throne saison 7 : on s'est planté et on assume !

Tous les ans c’est la même chose ou presque. Chaque année, l’épisode final de la saison de Game of Thrones renverse le record précédent pour la chaîne qui diffuse la série, HBO. Ainsi, l’an dernier, le final de la saison 6 avait réuni 8,9 millions de téléspectateurs outre-Atlantique. Un record qui a même été battu pour la diffusion de l’épisode 4, cet été, avec 10,2 millions de personnes devant leur poste au moment de la diffusion. Comme nous le mentionnions à l’époque, ce sont cependant les épisodes finaux de la série qui se taillent généralement la plus grosse part d’audience. Ce dimanche, le final de la saison 7 n’a donc pas fait exception à la règle.

Selon l’institut Nielsen, spécialisé dans les mesures d’audience, ce sont ainsi 12,1 millions de téléspectateurs américains qui étaient devant leur TV ce dimanche pour découvrir l’épisode final de la saison 7 de Game of Thrones. Un record une nouvelle fois historique pour HBO. Il faut dire que, contrairement à la plupart des séries TV, Game of Thrones ne cesse de gagner des spectateurs d’année en année. Une performance qui s’explique notamment par le fait que HBO soit une chaîne cryptée, à l’instar de Canal+ en France, et qu’il faut nécessairement s’abonner pour pouvoir regarder les épisodes en direct.

D’une durée de 79 minutes, l’épisode 7 de la saison 7 de Game of Thrones a répondu à de nombreuses questions et laissé bien évidemment les spectateurs dans l’attente de la saison 8. Celle-ci pourrait cependant n’être diffusée qu’en 2019,comme l’indiquent plusieurs informations publiées ces derniers mois.