Game of Thrones : l'épisode 6 de la saison 7 se fait la malle avant l'heure

Cersei Lannister, dépitée face aux leaks

Après le quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, c’est au tour du sixième de fuiter quelques jours avant sa diffusion.

Il y a quelques jours, le quatrième épisode de la saison 7 de Game of Thrones faisait son apparition sur Internet avant même qu’il ne soit diffusé sur HBO. En cause, le système de diffusion simultané de la série partout dans le monde et le fait que HBO envoie les épisodes, quelques jours à l’avance, à des dizaines de diffuseurs. Cette fois encore, le leak de l’épisode 6 de la saison 7 serait imputé à un diffuseur étranger, en l’occurrence HBO Espagne.

Ce mercredi, plusieurs captures d’écran, des extraits vidéo et même des streams dévoilant l’épisode sont apparus sur Reddit, 4Chan ou Twitch. Il s’agit bel et bien du sixième épisode de la saison 7, qui ne doit pourtant pas être diffusé avant la nuit de dimanche à lundi prochain. Il semblerait que l’épisode soit resté en ligne, consultable pendant une heure avant d’être supprimé par HBO Espagne. L’épisode 6 sera l’avant-dernier de la saison. Traditionnellement, c’est lors de ces pénultièmes épisodes que les scénaristes de Game of Thrones intègrent les moments les plus poignants et bouleversent le plus l’histoire de la série.

On ignore s’il s’agit d’un accident de la part de HBO Espagne ou si des personnes mal intentionnées sont à l’origine de cette fuite. Pour le quatrième épisode, leaké il y a près de deux semaines, quatre personnes ont été arrêtées lundi en Inde.