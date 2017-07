Game of Thrones : des photos dévoilent de nouvelles informations sur la saison 7

À quatre jours de la diffusion du premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones, la chaîne américaine HBO a dévoilé quelques photos tirées des épisodes à venir. De quoi donner davantage d’informations sur ce qui attend les protagonistes de la série.

C’est dans la nuit de dimanche à lundi que sera diffusé le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Après de multiples teasers et de nombreuses photos dévoilées par HBO pour en faire la promotion, c’est une nouvelle salve de clichés qui a été mise en ligne ce mercredi par HBO. Les différentes images, toutes tirées du premier épisode de la saison, permettant ainsi de savoir un peu plus sur ce qui attend les personnages, même si peu d’informations sont données, afin de préserver le mystère.

On peut ainsi distinguer Cersei qui boit un verre de vin à Westeros, Brienne qui semble s’entraîner avec Podrick dans la cour de Winterfell, ou Daenerys qui découvre Peyredragon et le trône de ses ancêtres. Seule véritable nouvelle information, on distingue également un groupe des gardes de nuit qui semble traverser le mur, dirigés par Edd la Douleur, pour retrouver Meera Reed et probablement Bran qui vont donc enfin retrouver le royaume des Sept Couronnes.

La saison 7 de Game of Thronescomptera sept épisodes. Le premier d’entre eux sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h du matin sur la chaîne OCS City, en direct des États-Unis. Il sera par la suite disponible en replay sur OCS Go, comme tous les épisodes de la série.

