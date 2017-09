Game of Thrones : l'un des scénaristes de retour sur un spin-off

Si l’on savait déjà que cinq projets de spin-offs étaient en chantier pour Game of Thrones, ainsi que les scénaristes de quatre d’entre eux, le dernier était encore gardé secret jusqu’à ce mercredi. Il s’agira en fait de Bryan Cogman, l’un des principaux scénaristes de la série.



En mai dernier, George R.R. Martin, l’auteur de la saga du Trône de Fer, confirmait qu’à la suite de Game of Thrones, la chaîne américaine HBO comptait développer une ou plusieurs séries basées sur le même univers. Afin de s’assurer qu’au moins une en vaille la peine, la chaîne a commandé des scénarios à cinq auteurs, tous racontant une histoire et une période différente de l’histoire de la saga. Cependant, si à l’époque quatre de ces scénaristes avaient été dévoilés, Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland et Carly Wray, ce n’était pas le cas du cinquième. « A l’exception de moi et peut-être Elio et Linda [NDLR : les premiers fans et collaborateurs de George R. R. Martin], je ne connais personne qui connaisse et apprécie à ce point Westeros », tenait cependant à expliquer l’auteur. Finalement, le site Entertainment Weekly nous a appris ce mercredi de qui il s’agissait : Bryan Cogman.



Ce scénariste est l’un des principaux collaborateurs des deux producteurs exécutifs de la série, Dan Weiss et David Benioff. Il travaille sur Game of Thrones depuis la première saison et a scénarisé certains des épisodes les plus mémorables de la série. Il a par ailleurs été promu producteur exécutif pour la saison 7, aux côtés de David Benioff et Dan Weiss, et s’assure également du respect de l’univers des romans ou des bonus animés Histoires et Traditions qui content l’univers de la saga dans les DVD et les Blu-Ray.



On ignore cependant encore quelle partie de l’histoire du Trône de Fer sera racontée dans la série de Bryan Cogman. Par ailleurs, rien n’indique que la série soit finalement validée par HBO et ce scénario, comme les quatre autres, devra passer différentes phases avant d’entrer en production et devenir une véritable série. Les spin-offs de Game of Thrones ne devraient pas être diffusés avant la fin de la série, prévue pour la fin de l’année 2018 ou le début 2019.