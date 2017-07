Game of Thrones : la saison 7 bat déjà des records de piratage

Comme chaque année, l’arrivée d’une nouvelle saison de Game of Thrones a créé une certaine effervescence sur les sites de partage illégaux, notamment de torrent. Selon Torrentfreak, près de 130 000 internautes sur différents services s’échangeaient déjà le fichier du premier épisode de la saison 7 peu de temps après sa diffusion, et ce malgré les nombreuses offres légales qui tentent tant bien que mal de combattre cette tendance.

Chaque dimanche soir à cette période de l’année, les États-Unis connaissent plus ou moins le même schéma : un nouvel épisode de Game of Thrones est diffusé sur les réseaux américains, et celui-ci se retrouve très rapidement sur des réseaux de streaming et de téléchargement et accessible ainsi dans le monde entier. Cette année n’aura pas fait exception, mais un détail aura toutefois faussé la donne : alors que le premier épisode de la saison 7 s’est retrouvé sur les Torrents seulement quelques minutes après sa diffusion TV, les sites de diffusion légaux avaient quant à eux beaucoup de mal à suivre la cadence, et beaucoup d’entre eux sont tombés devant le nombre de spectateurs.



Ainsi, le site de HBO, où les abonnés peuvent voir la série à volonté, est resté inaccessible pendant toute la diffusion de l’épisode, tout comme le service indien Hotstar. Même problème en France, où OCS a connu plusieurs difficultés dans la nuit de dimanche à lundi, empêchant nombre d'abonnés de profiter de l’épisode en même temps que les Américains, détail qui était pourtant la promesse initiale du service d’Orange.