Vers un·e Game Boy Classic Mini Edition ?

Nintendo serait en train de concocter une version compacte de la Game Boy. Non, il ne s’agira pas d’une édition Pocket, déjà parue dans les années 90, mais une édition s’inscrivant dans la nouvelle gamme Classic Mini de Nintendo.



En septembre dernier, la firme tokyoïte a déposé un brevet sur un nouveau design, similaire en tous points à celui de la première génération lancée il y a maintenant plus de 27 ans.



Après le succès des NES et SNES Classic Mini Edition, respectivement sorties en 2016 et 2017, Nintendo compte continuer à capitaliser sur ses vieux pots. Il y a quelques mois, des rumeurs avançaient déjà qu’une Nintendo 64 viendrait rejoindre la gamme Classic Mini à l’automne 2018.



Aujourd’hui, c’est de la Game Boy dont on parle, l’une des consoles les plus vendues de tous les temps avec près de 119 millions d’unités écoulées.



Si Nintendo est bien en train de concevoir une GameBoy Mini, espérons qu’elle soit équipée d’un rétroéclairage, lequel avait été écarté sur modèle original afin de favoriser l’autonomie.

