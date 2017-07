Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : Disney se met enfin à l'heure des Blu-Ray 4K

Voilà près de deux ans que les éditeurs se sont lancés dans les Blu-Ray 4K, avec plus ou moins de succès au niveau des ventes. Accusant un petit métro de retard, Disney vient finalement d'annoncer à son tour la commercialisation d'un disque profitant de ladite technologie. Et pour son premier Blu-Ray en UHD, le choix de la multinationale s'est porté sur Les Gardiens de la Galaxie vol.2, son plus gros blockbuster de ce début d'année.

>> Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : la Geek Critique du film co(s)mique de l'année



James Gunn l'a lui-même annoncé sur Facebook : le film des Gardiens de la Galaxie vol.2 sera donc le premier Disney à être disponible en Blu-Ray 4K. Bien évidemment, le réalisateur ne tarit pas d'éloge sur la technologie : « la 4K UltraHD est probablement la meilleure façon de voir ce film à la maison - avec la meilleure définition possible et des couleurs plus vibrantes sur l'écran, et une luminosité encore plus lumineuse et des noirs encore plus noirs. Un être composé de lumière ressemble vraiment à un être composé de lumière ! »

Cette grande première pour Disney laisse envisager par la suite la sortie en UHD d'autres productions Disney/Marvel/Lucasfilm. Un document interne stipule que la sortie du film en DVD, Blu-Ray et Blu-Ray 4K est prévue pour le 22 août prochain. Rappelons que Les Gardiens de la Galaxie vol.2 a déjà rapporté plus de 856 millions de dollars au niveau mondial, devançant le premier opus de 80 millions de dollars. Il devrait continuer à rapporter quelques millions à Disney, puisqu'il est toujours en salle. Un troisième volet est d'ores et déjà planifié, même si aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée. En attendant, on devrait retrouver toute l'équipe des Gardiens dans le pharaonique blockbuster Avengers Inifinity War, prévu pour le 25 avril 2018.