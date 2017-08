Les Gardiens de la Galaxie surfent sur les années 80 dans un clip totalement décalé

Guardians inferno

L’équipe des Gardiens de la Galaxie s’est offert un clip vidéo totalement décalé avec l’acteur David Hasselhoff. Il s’agit du clip vidéo du titre inédit de Hasselhoff « Guardians Inferno » qui est joué dans le deuxième volet de la saga.



La vidéo met en scène David Hasselhoff et The Speeners qui sont très vite joints par les acteurs et l’équipe du film. On peut ainsi apercevoir Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Zoe Saldana (Gamora), Michael Rooker (Yondu), Chris Pratt (Star-Lord), etc.



La vidéo a été dévoilée à l’occasion du Blu-Ray des Gardiens de la Galaxie Vol. 2 qui sortira le 22 août prochain. La version digitale est quant à elle disponible dès le 8 août. Le réalisateur James Gunn avait fait un teaser il y a environ un mois en postant un poster de la vidéo. Le visage de Chris Pratt qui n’était pas découvert sur l’affiche apparaît à la fin de la vidéo.

