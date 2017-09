Garmin Fenix 5X : que vaut la montre de sport connectée ?

Après une Fenix 3 très réussi, Garmin a renouvelé la recette pour proposer une nouvelle montre outdoor plus ambitieuse encore. Plus chère aussi, puisque la version haut de gamme de la Fenix, la 5X peut atteindre les 800€… Pour tester ce monstre de technologie, nous avons choisi un monstre de course : l’OCC, l’un des trails de l’UTMB. C’est à dire une épreuve pour laquelle ce genre de montres est conçu. Plusieurs semaines d’entrainement, 10h de course et au bout… un test pas comme les autres de la Garmin Fenix 5X.

>>> Lire : Le test de la Fenix 5X de Garmin