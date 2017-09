[IFA 2017] Garmin lance la Vivomove HR et le Vivosport

Garmin vient de renouveler sa gamme Vivo en dévoilant la Vivomove HR, sa nouvelle montre hybride, et le Vivosport, une nouvelle version de son bracelet connecté traqueur d’activité, Vivosmart 3.

Le Vivosport semble être le successeur du Vivosmart HR+, le bracelet connecté le plus abouti de Garmin. Il intègre un GPS et des capteurs de fréquence cardiaque qui lui permettent de suivre les activités physiques de son utilisateur ou de mesurer les niveaux de Vo2 max et de Stress. Grâce à sa fonction LiveTrack, le Vivosport peut communiquer sa localisation en temps réel via une URL renseignée par l’utilisateur. Il offre par ailleurs une autonomie de sept jours et résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d’eau pendant 30 minutes.

Deux modèles qui comptent s'imposer

Ayant l’apparence d’une montre à aiguille classique, la Vivomove HR est, quant à elle, une montre hybride connectée disposant d’un capteur cardio optique et d’un écran entièrement tactile. Elle fonctionne de la même manière que le Vivosport à l’exception du GPS qui ne figure pas sur la montre. Dévoilée lors de l’IFA 2017, la Vivomove HR, qui offre une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines, se décline en deux modèles différents : un modèle Sport au prix de près de 168 euros et un modèle premium au prix avoisinant les 250 euros.

