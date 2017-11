Garmin lance son mode de paiement sans contact avec la Caisse d'Epargne

Garmin, plus connu pour les systèmes de navigation par GPS, se lance dans les systèmes de paiement sans contact. La société a créé Garmin Pay, un nouveau mode de paiement sans contact via ses montres connectées. Pour lancer Garmin Pay, la compagnie s’est associée à la Caisse d’Épargne d’Ile de France et Natixis Payment Solutions. Le service de paiement sans contact sera disponible pour les utilisateurs de la banque et notamment ceux qui possèdent une carte Visa. Garmin Pay pourra être déployé par la suite à d’autres banques du groupe BPCE.



Le principe est très simple, l’utilisateur pourra effectuer le paiement de ses achats en approchant sa montre connectée du terminal. Au préalable, il devra fournir ses informations de paiement dans l’application Garmin Connect. L’utilisateur a alors la possibilité de scanner sa carte bancaire, via l'appareil photo du smartphone ou de rentrer les informations adéquates manuellement.



La première montre connectée compatible avec Garmin Pay sera la Vivoactive 3. Celle-ci sera vendue avant l’année prochaine à partir de 329,99 euros. Garmin Pay devrait être lancé au cours du premier trimestre 2018.

