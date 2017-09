[IFA 2017] Garmin annonce une Vivosmart 3 avec paiement NFC

Lors de l’IFA 2017, Garmin a présenté trois nouveautés, dont la Vivoactive 3, une montre intelligente qui intègre les différentes fonctionnalités d’un bracelet connecté et un système de paiement construit sur la base de la technologie NFC : le Garmin Pay.

La Garmin Vivoactive 3 présente l’allure d’une montre intelligente, mais intègre quinze modes de suivi d’activités telles que la marche, la course, l’elliptique, le yoga, le golf, le vélo… Outre sa résistance à l’eau, le dispositif comporte également un capteur de fréquence cardiaque qui permet à l’utilisateur de suivre ses battements de cœur et son stress. Sous son écran couleur haute résolution Garmin Chroma Display, la Vivoactive 3 fonctionne grâce à une batterie d’une autonomie de sept jours si le GPS reste inactif.

Cependant, la principale innovation apportée par la Vivoactive 3 est le Garmin Pay intégré. Le système permet à l’utilisateur d’effectuer un paiement en connectant le dispositif à une carte bancaire et en le rapprochant de n’importe quel terminal NFC. La technologie sera très prochainement disponible sur certains appareils de Fitbit, de Samsung ou bien de Google. La Vivoactive 3 est annoncée au prix avoisinant 250 euros pour la version noir et blanc et au prix de près de 280 euros pour le modèle noir et gris ardoise.

