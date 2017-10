Cette machine mesure les calories directement dans l'assiette

Comment maigrir ? Chacun a sa méthode, mais le conglomérat d’électronique japonais Panasonic pense pouvoir aider les personnes intéressées avec son système CaloRieco, un gadget qui a cartonné au CEATEC 2017.

Un résultat en dix secondes

Contrairement à un spectromètre de masse, le système CaloRieco est intuitif. Le prototype permet aux utilisateurs de connaître le nombre total de calories contenues dans leurs repas en appuyant tout simplement sur un bouton. L’analyse ne dure que 10 secondes et le résultat affiché peut être réparti en trois classes de composés organiques, dont le glucide, la graisse et la protéine. La machine peut s’avérer utile dans le domaine de la diététique. Une application permet en effet à l’utilisateur de connaître son profil nutritionnel qui sera consulté par la machine sur le Cloud via une connexion Wi-Fi.

Le système CaloRieco propose ces performances grâce à son scanner infrarouge et à sa balance intégrée. Panasonic garde secrètement les autres détails utilisés par le système pour identifier la composition chimique d’un plat. Aucunes informations sur le prix et sur la date de disponibilité de l’appareil n’ont également été communiquées par la marque.