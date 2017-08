Donnez une forme d'Étoile de la Mort à vos gaufres

Certes l’appétit vient en mangeant, mais beaucoup considèrent également la présentation d’un plat. Avec les progrès technologiques, il est possible d’avoir plusieurs formes à l’image des réalisations de la pâtissière Ukrainienne Dinara Kasko qui a eu recours à l’impression en 3D. Mais en attendant un appareil abordable de ce genre, Think Geek propose un gaufrier que les fans de Star Wars pourront trouver à leur goût. Car cet appareil baptisé « The Death Star Wafle Maker » produit des gaufres à l'image des motifs de l’étoile de la mort. Il fonctionne comme la majorité des produits similaires proposés sur le marché.

Il suffit de choisir une pâte à gaufres et d’attendre quelques minutes avant que le voyant lumineux s’allume. Le gaufrier pèse moins d’un kilogramme avec une dimension de 20x25x10 centimètres. Il est maintenant proposé à 33,5 euros s’il coûtait auparavant 55.5 euros sur Amazon. Les références à l’étoile de la mort se retrouvent ainsi dans de nombreux objets du quotidien. Si le gaufrier se limite à des motifs pour le plaisir des yeux et des papilles, un utilisateur du site Instructables donne plus de dimension à la station qui a abrité le superlaser Mark 1. Il explique sa démarche en quatre étapes.

>>> Comment transformer une lampe Ikéa en réplique géniale de l'étoile de la mort