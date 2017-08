Gboard sur iPhone simplifie l’accès à YouTube et Google Maps

Google a lancé une mise à jour de son clavier Gboard sur iPhone. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, dont un accès simplifié à YouTube et Google Maps.



Désormais plus besoin de passer par Safari ou un autre navigateur internet en faisant un copier-coller d’un lien. Le clavier Gboard propose un accès direct à YouTube et à Google Maps en utilisant l’icône G située en haut à gauche du clavier. L’utilisateur pourra ainsi partager sa localisation avec un ami ou l’adresse d’un point de rendez-vous. De même, il sera possible de partager ou de lire une vidéo YouTube beaucoup plus facilement.

La nouvelle version du clavier Gboard apporte également une autre fonctionnalité. Désormais, l’utilisateur pourra faire un dessin avec ses doigts et l’envoyer à son contact. Gboard propose même de choisir entre différentes couleurs.

Le clavier Gboard est disponible gratuitement sur iOS.



